Роспотребнадзор по Самарской области дал советы по правильному выбору новогодних сладких подарков
Новые дорожные знаки появятся в Самаре в 2026 году
Самара не вошла в тройку городов с самыми высокими расходами на кофе
Эксперт рассказала, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу и подарках
С начала приема вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 314 тысяч обращений
Самарцы рассказали, как относятся к Новому году
в Сызрани арестовали девушку‑закладчицу, которая только начала „карьеру“
приготовление селедки под шубой за год подорожало на 9%
96
В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев встречают Новый год с самыми добрыми эмоциями. 29% обожают этот праздник. Еще 25% охарактеризовали свое отношение фразой «люблю, но без фанатизма». Спокойное, нейтральное отношение характерно для 26%. Отрицательные эмоции испытывают только 5% граждан: 3% не любят праздник, 2% просто ненавидят его.

Женщины чаще мужчин рассказывали, что обожают Новый год (35% против 24% соответственно). Представителям сильного пола характерно более спокойное отношение (30% против 22% среди горожанок).

Среди молодежи до 35 лет больше, чем среди людей старшего возраста, как фанатов праздника (32%), так и его ненавистников (7%).

Респонденты, состоящие в браке, любят Новый год больше холостых и незамужних, а горожане с детьми — больше бездетных.

Время проведения: 27 ноября — 1 декабря 2025 года

Теги: Опрос

