Самарцы рассказали, как относятся к Новому году

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев встречают Новый год с самыми добрыми эмоциями. 29% обожают этот праздник. Еще 25% охарактеризовали свое отношение фразой «люблю, но без фанатизма». Спокойное, нейтральное отношение характерно для 26%. Отрицательные эмоции испытывают только 5% граждан: 3% не любят праздник, 2% просто ненавидят его.



Женщины чаще мужчин рассказывали, что обожают Новый год (35% против 24% соответственно). Представителям сильного пола характерно более спокойное отношение (30% против 22% среди горожанок).



Среди молодежи до 35 лет больше, чем среди людей старшего возраста, как фанатов праздника (32%), так и его ненавистников (7%).



Респонденты, состоящие в браке, любят Новый год больше холостых и незамужних, а горожане с детьми — больше бездетных.



Время проведения: 27 ноября — 1 декабря 2025 года