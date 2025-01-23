самарцы рассказали, готовы ли пожертвовать дружбой ради любви

133

Эксперты Мамбы выяснили, что самарцы предпочитают не брать друзей на первые свидания, а при выборе между дружбой и любовью стремятся прийти к компромиссу.

Личное дело

Похоже, что самарцы — настоящие романтики и предпочитают свидания тет-а-тет. 89% женщин не готовы делить первую встречу с подругами, да и мужчины солидарны — 77% хотят для начала пообщаться наедине. Однако сильный пол все же более лоялен к компании: 44% мужчин даже обрадуются, если девушка придет с подругой. А вот дамы настроены серьезнее — 41% будут чувствовать дискомфорт при появлении друга кавалера, а 39% и вовсе посчитают это тревожным звоночком.

Покажи страничку

В эпоху соцсетей самарцы остаются довольно скрытными. Больше половины мужчин (51%) не спешат показывать друзьям профили понравившихся девушек. Женщины более открыты — только 37% держат свою симпатию в секрете. Но если закрадываются сомнения, то и те, и другие не прочь посоветоваться с близкими — 18% мужчин и 22% женщин признались, что иногда показывают анкеты друзьям. Но есть и те, кто предпочитают не распространяться об онлайн-знакомствах — 7% мужчин и 8% женщин держат это в строжайшем секрете даже от друзей.

Переписки и никакого искусственного интеллекта

В искусстве онлайн-флирта самарцы — убежденные индивидуалисты. Подавляющее большинство (79% мужчин и 80% женщин) предпочитает писать сообщения без посторонней помощи. Правда, если переписка заходит в тупик, женщины охотнее просят поддержки — 15% против 13% у мужчин. А вот чат-боты и нейросети пока не в почете — всего 3% всех опрошенных признались, что могут доверить искусственному интеллекту свое романтическое общение.

Спроси друга

К ситуации, когда друзья берут на себя роль купидона, самарцы относятся по-разному. Женщины проявляют осторожный интерес — 43% готовы рискнуть и встретиться с кем-то по рекомендации подруги или друга, но с правом вето. Мужчины смотрят на это немного проще: 22% видят в слепых свиданиях отличный шанс на новое знакомство. А вот если друзья воспринимают нового партнера негативно, самарцы чаще всего это игнорируют. 40% мужчин и 44% женщин твердо стоят на своем: сердцу не прикажешь.

В случае серьезного конфликта между второй половинкой и друзьями самарцы проявляют себя как настоящие дипломаты. Большинство (70% мужчин и 75% женщин) верит в силу компромисса и пытается всех подружить. Если же приходится выбирать, чаще побеждает любовь — 15% мужчин и 14% женщин готовы поставить на личное счастье. При этом 11% мужчин и 9% женщин перейдут на сторону друзей и расстанутся с партнером, если отношения между ними будут слишком напряженные.

*В опросе Mamba приняли участие 2100 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.