Самарцы рассказали, где оставляют чаевые чаще всего

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Чаще всего на чай оставляют в ресторанах и кафе: 76% опрошенных (32% горожан так поступает всегда, а еще 44% — иногда). 6 из 10 дают чаевые таксистам. 41% — курьерам. 32% — парикмахерам. Каждый третий — автозаправщикам и персоналу гостиниц.



Самые щедрые чаевые самарцы оставляют в отелях: в среднем — 400 рублей. Размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов составляет 300 рублей. Сверх чека в парикмахерских горожане оставляют в среднем 240 рублей.



Средние чаевые таксистам составляют сегодня 120 рублей, а автозаправщикам и автомойщикам — около 100 рублей.



Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, а больше всего — в отелях.



Время проведения: 26 мая — 21 июня 2024 года