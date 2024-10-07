Самарцы рассказали, где обычно едят перед работой и из чего состоит их завтрак

170

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob жители Самары рассказали, где обычно едят перед работой и из чего состоит их завтрак. В опросе участвовали представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя.

66% жителей Самары в свои рабочие дни завтракают дома, 18% — на рабочем месте. Лишь 1% опрошенных выбирает для утреннего приема пищи заведения общественного питания. 9% обычно пропускают завтрак в рабочие дни.



Мужчины предпочитают завтракать дома (68%). Женщины чаще завтракают на работе (21%) либо пропускают утренний прием пищи (15%). Но больше всего тех, кто вообще не завтракает в рабочие дни, — среди опрошенных до 34 лет (20%).



Что на завтрак? По утрам рабочих будней 3 из 10 человек (29%) выбирают кашу. 26% опрошенных едят яичницу, омлет или вареные яйца. Каждый четвертый перекусывает бутербродом. 13% утром доедают то, что есть в холодильнике. 12% ограничиваются чашкой кофе, 10% — чашкой чая. Творог на завтрак предпочитают 6% опрошенных, йогурт — 4%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.



Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике. Женщины чаще предпочитают бутерброды и йогурт. Кофе вместо завтрака чаще выбирают женщины, чай — мужчины.





Время проведения: 16 сентября — 4 октября 2024 года