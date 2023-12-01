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Самарцы рассказали, что влияет на их работоспособность

1 декабря 2023 12:21
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Самарцы рассказали, что влияет на их работоспособность

31% россиян отказались от использования соцсетей в течение рабочего дня, чтобы поддерживать работоспособность на должном уровне. Такие данные получены по итогам исследования в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Но, как указали участники исследования, эффективность работы зависит не только от этих факторов.

41% респондентов отметили, что в течение последних нескольких месяцев стали осознавать, что избыточное использование гаджетов отнимает время, которое можно потратить на более эффективные рабочие процессы.

31% перестали в течение рабочего дня использовать соцсети и стараются регулировать потребление контента в них во внерабочее время. 11% пояснили, что провели анализ используемого экранного времени в гаджетах и выяснили, что даже на работе проводят в социальных сетях до двух третей рабочего времени. При этом 9% участников исследования заметили, что неоднократно забывали про рабочие задачи из-за увлеченности переписками или просмотром ленты друзей.

Помимо этого, на работоспособность влияют и факторы, которые от самих сотрудников не зависят. Например, настроение руководства. 45% уверены, что мотивирует на трудовые свершения оптимизм, уверенность и участие руководителей. 38% открыто указали, что плохое настроение начальства неоднократно становилось причиной еще больших неудач и проблем на работе, так как начинались придирки к мелочам. 24% стараются по возможности и при наличии партнерских и дружеских отношений с руководителями купировать их негативный настрой, чтобы он не сказывался на всем коллективе.

Еще одним фактором, существенно влияющим на качество работы, россияне считают погоду. При наступлении осенне-зимнего периода 52% отмечают повышенную утомляемость, сонливость и общую раздражительность, что негативно сказывается на работе. 6% сотрудников рассказали, что приобрели себе лампы солнечного света, чтобы компенсировать нехватку летних эндорфинов и последствия сокращенного светового дня. А на работе стараются чаще пить согревающие чаи и есть более калорийную пищу, чтобы хватало сил в течение дня.

И, конечно, критическим фактором, который имеет прямую связь с работоспособностью, опрошенные считают здоровье. 72% подчеркнули, что их выбивают из колеи недомогания в виде головных болей, отравлений, незначительного повышения температуры и даже насморк. Не испытывают дискомфорта и не видят влияния на рабочие процессы при проблемах со здоровьем только 3% участников исследования.

«Работоспособность складывается из очень многих факторов. Психологическая обстановка в коллективе, домашняя обстановка, конечно, здоровье, различные внешние проявления. Также особенно для нашей страны с длительным периодом холодов и дискомфортной погоды характерна и метеозависимость людей, которая в той или иной степени отражается на их настроении, скорости реакции, желании работать и покорять новые вершины. Немаловажными внешними факторами становятся информационные и развлекательные, так как гаджеты и мессенджеры прочно вошли в нашу жизнь. Простой анализ времени, которое тратится на них, помогает многим осознать какова бесполезность многочасового «скроллинга», если он не является профессиональным направлением деятельности. Что же касается здоровья, в том числе психологического, то нами создан уникальный портал «Академия здоровья» в рамках программы «Управление здоровьем персонала», на котором есть практические советы по поддержанию своего состояния, купированию многих рисков, профилактирующих мероприятиях, что является очень хорошим подспорьем в заботе о себе в целом и своей работоспособности в частности», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Участие в опросе приняли 1298 человек.

Теги: Опрос

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