Самарцы рассказали, что способно повысить производительность и эффективность их труда

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7 из 10 горожан осведомлены о принципах бережливого производства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из города.

35% самарцев точно знают, что такое «бережливое производство», 34% — что-то слышали о нем. Чаще осведомленность демонстрирует мужчины, чем женщины. Чем старше горожане, тем больше среди них тех, кто знает принципы Lean. Самый высокий же уровень осведомленности — среди граждан с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц (47%).



4 из 10 респондентов, знающих о системе бережливого производства, утверждают, что в компаниях, где они работают, принципы Lean применяются. Причем чаще всего рассказывали об этом инженеры и квалифицированные рабочие производств, энергетических компаний, строительных и проектных организаций, добывающих предприятий.



Какие меры, по мнению работающих, способны повысить производительность и эффективность их труда: по словам каждого третьего (33%), — это повышение зарплаты. В топ-3 вошли премии и бонусы (12%), а также внедрение нового оборудования (11%). Часть предложенных горожанами мер вполне перекликается с принципами Lean, например: грамотная и четкая постановка задач (6%), обучение (5%), снижение времени простоев (3%), организация командной работы (2%).



Время проведения: 7—12 ноября 2024 года