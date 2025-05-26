самарцы рассказали, что для них значит «работа мечты»

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Для жителей Самарской области в понятие «работа мечты» входит множество факторов, но главный – это баланс с личной жизнью, выяснили аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России. Опрос проводился в первом квартале 2025 года среди более 4 тыс. российских соискателей.



Больше половины жителей Самарской области (54%) рассказали, что для них «работа мечты» – это возможность соблюдать баланс между личной жизнью и работой. Этот фактор стал самым важным для респондентов 18-24 лет (63% ответов) и не самым популярным для опрошенных в возрасте 55 лет и старше (всего 34%).



Кроме того, для половины (51%) самарцев «работа мечты» — это та работа, где начальник ведет себя уважительно и отношения в коллективе хорошие. Еще столько же включили в это понятие присутствие положительных эмоций, а не стресса. Также, по мнению половины респондентов (49%), идеальная работа должна покрывать все затраты.



39% опрошенных рассказали, что на «работе мечты» нет задержек с заработной платой, а 36% - есть возможности карьерного роста и профессионального развития. Для 29% важно, чтобы работа была не скучная, а также находилась рядом с домом, чтобы не приходилось тратить много времени на проезд.



Почти четверть (24%) жителей Самарской области отметили, что «работа мечты» - та, что вписывается в их образ жизни. 21% сказали, что это та работа, о которой не стыдно рассказать, а 20% - где нет переработок и не приходится задерживаться. 17% важно, чтобы работа приносила пользу обществу, а 15% - чтобы был гибридный график.