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Самарцы оценили сокращение числа предметов ОГЭ для 9-классников, желающих поступить в колледж

23 февраля 2025 11:11
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Самарцы оценили сокращение числа предметов ОГЭ для 9-классников, желающих поступить в колледж

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Госдума в первом чтении одобрила пилотный проект, позволяющий школьникам Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии в 2025 году сдавать только два экзамена после девятого класса (русский язык и математика), чтобы поступить в колледж. Для тех, кто идет в 10 класс, сохранятся четыре экзамена для получения аттестата, два из которых — по выбору.

Мнения самарцев по поводу этой инициативы разделились. 30% горожан одобряют законопроект, 24% считают, что экзамены по выбору следует отменить и для 10-классников. 25% выступают за сохранение прежних четырех экзаменов для всех школьников: «Это попытка создания малообразованной рабочей массы, исполнителей, путём сокращения шансов получить высшее образование и высококвалифицированную должность». 21% затруднились с ответом: «Эта идея ставит людей в неравное положение и дает дополнительный стимул тем, кто плохо учится в школе, идти и дальше по пути наименьшего сопротивления. С другой стороны, почти нулевая стоимость что этого образования, что результатов этих экзаменов, поэтому от перемены мест слагаемых результат не особо изменится».

Женщины активнее мужчин одобряют отмену экзаменов и для 10-классников. Мужчины же чаще поддерживают идею оставить все как раньше.

Наиболее высокий уровень поддержки законопроекта выразили респонденты до 35 лет (40%).

Что же думают родители о нововведениях? 36% опрошенных, чьи дети планируют поступать в колледж, поддерживают отмену двух экзаменов. Среди родителей школьников, которые пойдут в 10 класс, одобрение выражает лишь каждый четвертый. Гораздо активнее они выступают за отмену экзаменов и для 10-классников (33%). Идею оставить все как раньше чаще поддерживают родители школьников, желающих поступить в колледж (26% против 17% среди родителей школьников, которые будут учиться в 10 классе).


Время проведения: 13—20 февраля 2025 года

Теги: Опрос

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