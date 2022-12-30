Самарцы определились со списком фильмов и сериалов, которые будут смотреть на новогодних каникулах

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие фильмы и сериалы самарцы планируют посмотреть на новогодних каникулах. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения.

29% самарцев планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика».



Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра в новогодние каникулы 18% респондентов. Топ-10 возглавляют недавно вышедшие фильм «Аватар» и сериал «Уэнсдей». Следом за новинками идут давно полюбившиеся серии фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец», а также «Отпуск по обмену», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Стражи галактики», «Реальная любовь» и «Форсаж».



10% опрошенных в каникулы будут смотреть современные российские фильмы и сериалы, среди которых «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня», «Последний богатырь», «Легенда № 17», «Переговорщик» и мультфильм «Три богатыря».



Классику зарубежного кинематографа планируют посмотреть 7% респондентов. В топе фильмов для новогодних каникул — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Трудный ребенок», «Друзья», «Бетховен», «Звездные войны», «Бойцовский клуб», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рембо».



Среди других менее популярных кинопредпочтений у горожан романтические и семейные комедии, военные и документальные фильмы, образовательные курсы, аниме, детективные сериалы. 4% доверятся телевизионной кинопрограмме. 20% не планируют просмотр фильмов и сериал в новогодние каникулы.





Время проведения: 9—27 декабря 2022 года