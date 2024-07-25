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Самарцы объясняют прогулы плохим самочувствием

25 июля 2024 13:44
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Самарцы объясняют прогулы плохим самочувствием

Самым популярным оправданием неявки сотрудников на работу является плохое самочувствие. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

По словам 56% работодателей, чаще всего в качестве причины неявки на работу сотрудники называют болезнь или недомогание. Каждый пятый эйчар (21%) регулярно слышит от прогульщиков фразу: «Я проспал». 10% представителей компаний рассказали, что их сотрудникам явиться на работу чаще всего мешают пробки на дорогах. 9% опрошенных в качестве самого популярного оправдания прогула назвали посещение работниками поликлиники или стоматологии длиной в день, еще 7% — болезни детей сотрудников.

Поделились работодатели и смешными оправданиями прогулов. Некоторые сотрудники верны «отмазкам» школьных лет: «В лифте застрял», «Закрыли дома, а ключей нет». Кто-то не может выйти на работу без настроения, забывает явиться после выходных, не может набрать денег на обратный билет до дома после весело проведенного отпуска. Другие же настолько уверены в своей команде, что не сомневаются в том, что коллеги справятся и без них.

Время проведения: 25 июня — 24 июля 2024 года

«Назовите, пожалуйста, самое нелепое/смешное оправдание, которое вам доводилось слышать от сотрудника, прогулявшего работу»
«Я думал, что справятся без меня».
«Не было настроения, поэтому не пришел на работу».
«Мне приснилось, что я уже на работе».
«Закрыли дома, а ключей нет».
«В лифте застрял».
«Был один сотрудник, который за месяц похоронил маму и бабушку. Но, славу богу, они оказались живы и в здравии».
«Забыл, что надо на работу (после праздников)».
«Сотрудник не смог связаться с руководством: упал с трактора, уронил телефон и разбил. Выйти на связь через ноутбук не смог: в доме пропало электричество, а он сам не электрик».
«Пробки в метро».
«Столько не зарабатывает, сколько стоил обратный билет».
«Отравился шуманитом».
«Упала — поцарапала лицо, сломала мизинец — сложно было отвечать на звонки по работе».

Теги: Опрос

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