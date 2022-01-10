Самарцы не считают себя особо трудолюбивыми

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Жители большинства российских мегаполисов считают одной из типичных черт своих земляков доброту и отзывчивость. Исключением стала лишь Москва: жители столицы не видят друг в друге вежливость, энергичность, воспитанность, а также равнодушие и вечную спешку.



Доброта и отзывчивость вошли в топ-3 типичных черт характера жителей всех мегаполисов, за исключением Москвы. При этом самые добрые люди, судя по результатам опроса, живут в Казани (там эту черту считают главной для своих земляков 40% опрошенных), Краснодаре (29%) и Нижнем Новгороде (28%).



Трудолюбие чаще всего называли одним из своих типичных качеств жители Казани (17%), Волгограда, Омска, Уфы (по 15%), Краснодара и Перми (по 14%).



Тех, кто считает одной из ведущих черт своих земляков целеустремленность, больше всего среди респондентов из Екатеринбурга (16%), а тех, кто особо отмечает чувство юмора — среди опрошенных из Омска (15%), Ростова-на-Дону (11%), Волгограда, Краснодара и Перми (по 10%).



Вежливость и тактичность — типичная черта петербуржцев (об этом сообщили рекордные 36% горожан), самарцев (12%), москвичей (10%) и красноярцев (9%). Больше всего людей с высоким уровнем культуры живет опять же в Санкт-Петербурге: об этом сообщили 3 из 10 жителей города на Неве.



Такая черта характера, как стрессоустойчивость, в топ-3 у волгоградцев (8%) и красноярцев (6%), а о чувстве стиля в одежде и интеллектуальных способностях у жителей своего города сообщили респонденты из Воронежа (8 и 7% соответственно).



Жители Екатеринбурга, по данным исследования, отличаются собранностью и организованностью (это отмечают 13% респондентов). Казанцы считают одной из своих типичных черт гостеприимство (13%), а уфимцы, нижегородцы, самарцы и красноярцы — дружелюбие (12%, 11%, 10% и 6% соответственно).



Для жителей столицы характерны вечная спешка и суета (8%), а также равнодушие (9%). Загруженность, занятость горожан отмечают в Красноярске (6%).



Каждый одиннадцатый житель Нижнего Новгорода (9%) считает, что одна из главных черт его земляков — это ответственность, а в Новосибирске и Москве особо подчеркивают активность (12% и 10% жителей соответственно). Коммуникабельность — одна из характерных особенностей жителей Омска и Ростова-на Дону (в этом убежден каждый десятый житель этих мегаполисов).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения из городов-миллионников.