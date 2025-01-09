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Самарцы назвали топ бесполезных приобретений в 2024 году

9 января 2025 12:58
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Самарцы назвали топ бесполезных приобретений в 2024 году

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из города.

По утверждению 45% самарцев, им удалось избежать бесполезных покупок в 2024 году.
Не смогли противостоять соблазну шопинга 4 из 10. К бесполезным покупкам 12% горожан отнесли девайсы и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы), столько же недовольны покупкой одежды и обуви: «Приобрел кроссовки для бега, а бегать так и не получается», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть». По 5% сожалеют о покупке продуктов питания (в основном, всяких калорийных вкусняшек) и бытовой техники (в том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и проч.). 4% посчитали бесполезной покупку автомобиля: «Купил другую машину, а можно было ездить на старой». В число других неудачных покупок попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели (их назвали по 1% опрошенных).

Мужчины чаще называли бесполезным приобретением разнообразные гаджеты, женщины — одежду и обувь.

Время проведения: 19—24 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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