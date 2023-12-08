Самарцы назвали самые желанные новогодние подарки на работе

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Опрос проводился среди 2110 работающих россиян в возрасте 25-55 лет, в том числе в Самарской области. Как показало исследование Зарплаты.ру, 52% компаний дарят новогодние подарки сотрудникам, а 87% работодателей дарят подарки детям сотрудников.

Среди самых желанных для себя подарков сотрудники считают (множественный выбор вариантов ответа):

денежную премию – 96%;

сертификаты в магазины, маркетплейсы – 34%;

сладости – 21%;

новогоднюю атрибутику – 17%;

сувениры, корпоративный мерч – 10%;

грамоты, благодарственным письма, наградные статуэтки – 8%;

передачу материальных средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты, фонды, приюты для бездомных животных – 6%.

Средний бюджет на корпоративный подарок от работодателей к празднику 45% респондентов оценили от 500 до 1000 рублей, 34% – от 1000 до 2000 рублей и 21% – более 2000 рублей.

Кроме того, 32% сотрудников в этом году намерены играть в Тайного Санту с коллегами. Как указали 42%, они готовы потратить на подарок от 500 до 1000 рублей, еще 28% могут себе позволить трату не более 500 рублей, 25% – от 1000 до 2000 рублей. Лишь 5% ответивших готовы расходовать на подарок более 2000 рублей.