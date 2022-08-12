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Самарцы назвали самые странные корпоративные правила

12 августа 2022 10:04
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самарцы назвали самые странные корпоративные правила

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, с какими необычными корпоративными правилами пришлось столкнуться респондентам.

Исследование проводили среди 1720 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. По данным опроса, среди основных самых странных корпоративных правил и традиций, с которыми пришлось столкнуться жителям региона, отмечаются:

  • контроль рабочего времени: необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, походы в туалет, на обед – 27%,
  • общий поход на обед отделом – 20%,
  • обязательное участие в корпоративных спортивных активностях – 13%,
  • подбор одежды (цвет, стиль) согласно корпоративным правилам – 12%,
  • запрет на еду, питье, содержание различных личных вещей, цветов на рабочем месте – 10%,
  • исполнение корпоративного гимна или любой другой композиции, которая принята в компании – 5%,
  • обязательное участие в съемках для контента корпоративных ресурсов: соцсети, дайджесты, рассылки – 3%,
  • необходимость ходить по кафе и барам с коллегами, чтобы коллектив всегда был в полном составе – 3%
  • обязательные настольные игры с коллегами – 3%,
  • кормление, уход за животными в офисе – 2%,
  • важность участия в корпоративных переписках – 2%.

Большинство респондентов (50%) отмечает, что информация о необычных корпоративных правилах не будет отталкивающим фактором при трудоустройстве на новую работу, еще 32% будут ориентироваться по обстоятельствам, но не исключают, что из-за странных правил в компании могут отклонить приглашение на собеседование. Остальные ответившие точно не готовы принять такое предложение о работе.

В целом, 62% опрошенных считает, что корпоративные традиции важны, но нетрадиционные правила не должны быть обязательными для всех, есть категория людей, которых это демотивирует в работе. Отмечают, что правила не важны, а корпоративный дух необходимо укреплять, не навязывая традиции – 18% участников опроса, а остальные считают, что такие правила и традиции помогают сплотить команду.

Теги: Опрос

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