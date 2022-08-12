самарцы назвали самые странные корпоративные правила

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, с какими необычными корпоративными правилами пришлось столкнуться респондентам.
Исследование проводили среди 1720 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. По данным опроса, среди основных самых странных корпоративных правил и традиций, с которыми пришлось столкнуться жителям региона, отмечаются:
Большинство респондентов (50%) отмечает, что информация о необычных корпоративных правилах не будет отталкивающим фактором при трудоустройстве на новую работу, еще 32% будут ориентироваться по обстоятельствам, но не исключают, что из-за странных правил в компании могут отклонить приглашение на собеседование. Остальные ответившие точно не готовы принять такое предложение о работе.
В целом, 62% опрошенных считает, что корпоративные традиции важны, но нетрадиционные правила не должны быть обязательными для всех, есть категория людей, которых это демотивирует в работе. Отмечают, что правила не важны, а корпоративный дух необходимо укреплять, не навязывая традиции – 18% участников опроса, а остальные считают, что такие правила и традиции помогают сплотить команду.