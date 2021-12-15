Самарцы назвали самые бесполезные покупки 2021 года

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Купил ноут, а удаленка кончилась; купила платье, а корпоратив отменили, — россияне назвали самые бесполезные покупки 2021 года.



В рейтинге самых бесполезных покупок 2021 года первое место — у одежды и обуви: 7% россиян, повинуясь минутному импульсу, совершили ненужные приобретения вроде панам, кроссовок, комбинезонов. Покупку бытовой техники (блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов) сочли бесполезной 4% россиян. 2% респондентов назвали бесполезным приобретение косметики и парфюмерии. Еще 2% не понимают, как могли решиться на покупку автомобиля. Также 2% корят себя за новый телефон.



1 из 100 россиян иронизирует: «Не знаю, зачем мы все покупаем медицинские маски!» Еще 1% опрошенных назвал бесполезным приобретение абонемента в тренажерный зал. Спортгаджеты, газеты, наушники, телевизоры набрали также по 1% голосов в рейтинге бесполезных покупок 2021 года. Еще 1% — у девайсов: «Купил ноут, а удаленка кончилась!»



Среди других напрасных покупок упоминались продукты питания, недвижимость, путевки, билеты на концерты, когтеточки, игрушки, посуда, кухонная утварь, онлайн-курсы, парики, пепельницы, домашние животные, мебель, электросамоката, лампы и проч. (19%).



Впрочем, 44% россиян утверждают, что бесполезных покупок в 2021 году не делали.



Женщины чаще мужчин сожалеют о приобретении ненужной одежды и обуви, бытовой техники и косметики. Мужчины же чаще называли ненужной покупку автомобиля, телефона и девайсов. В целом же мужчины чаще женщин корят себя за купленные ненужные вещи.



В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 388

Время проведения: 6—14 декабря 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов