Самарцы назвали причины переработок

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, что большинство самарцев согласно жертвовать отдыхом, чтобы хорошо и вовремя закрывать рабочие задачи.

Опрос проводился с 9 по 15 февраля среди 2220 россиян в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и из Самарской области. Около 28% респондентов сообщили, что часто трудятся выше нормы — в законные выходные и после рабочего дня.

Причины, которые заставляют респондентов перерабатывать:

руководство добавляет задачи, которыми должны заниматься другие специалисты — 25%

ответственная должность, которая допускает работу сверхурочно — 14%

размытые границы рабочего режима из-за удаленки — 12%

нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы — 11%

перфекционизм в профессиональной деятельности — 9%

проблемы с тайм-менеджментом — 5%

боязнь увольнения — 4%

При этом только 31% респондентов из тех, кто регулярно перерабатывает, получают оплату за сверхурочные часы.

Участники опроса сообщили, что из-за переработок у них возникает много проблем. Почти 50% респондентов, которые систематически замечают за собой переработки, признались, что им не хватает времени на личные интересы. Снижение своей продуктивности заметили 16% опрошенных, ухудшение здоровья — 13%, превращение любимого дела в рутину из-за труда без передышки — 10%, ещё 4% беспокоят скандалы дома из-за работы в сверхурочное время.

Распределение по сферам, в которых респонденты наиболее часто сталкиваются с переработками:

медицина и фармация — 10%

образование, наука, языки — 9%

бухгалтерия, финансы, банки — 7%

ИТ, телеком — 6%

маркетинг, реклама, PR — 4%

Респонденты уверены, что избавиться от переработок помогают: