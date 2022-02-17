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Самарцы назвали причины переработок

17 февраля 2022 12:24
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Самарцы назвали причины переработок

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, что большинство самарцев согласно жертвовать отдыхом, чтобы хорошо и вовремя закрывать рабочие задачи.

Опрос проводился с 9 по 15 февраля среди 2220 россиян в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и из Самарской области. Около 28% респондентов сообщили, что часто трудятся выше нормы — в законные выходные и после рабочего дня.

Причины, которые заставляют респондентов перерабатывать:

  • руководство добавляет задачи, которыми должны заниматься другие специалисты — 25%
  • ответственная должность, которая допускает работу сверхурочно — 14%
  • размытые границы рабочего режима из-за удаленки — 12%
  • нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы — 11%
  • перфекционизм в профессиональной деятельности — 9%
  • проблемы с тайм-менеджментом — 5%
  • боязнь увольнения — 4%

При этом только 31% респондентов из тех, кто регулярно перерабатывает, получают оплату за сверхурочные часы.

Участники опроса сообщили, что из-за переработок у них возникает много проблем. Почти 50% респондентов, которые систематически замечают за собой переработки, признались, что им не хватает времени на личные интересы.  Снижение своей продуктивности заметили 16% опрошенных, ухудшение здоровья — 13%, превращение любимого дела в рутину из-за  труда без передышки  — 10%, ещё 4% беспокоят скандалы дома из-за работы в сверхурочное время.

Распределение по сферам, в которых респонденты наиболее часто сталкиваются с переработками:

  • медицина и фармация — 10%
  • образование, наука, языки — 9%
  • бухгалтерия, финансы, банки — 7%
  • ИТ, телеком — 6%   
  • маркетинг, реклама, PR — 4%

Респонденты уверены, что избавиться от переработок помогают:

  • делегирование и равномерное распределение работы на сотрудников — так ответили 29% участников исследования 
  • отказ от задач, которые находятся за пределами должностных обязанностей — 25%
  • фокус только на самых важных вопросах — 13%
  • строгий личный тайм-менеджмент — 4%
Теги: Опрос

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