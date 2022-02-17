Самарцы назвали причины переработок

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, что большинство самарцев согласно жертвовать отдыхом, чтобы хорошо и вовремя закрывать рабочие задачи.
Опрос проводился с 9 по 15 февраля среди 2220 россиян в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и из Самарской области. Около 28% респондентов сообщили, что часто трудятся выше нормы — в законные выходные и после рабочего дня.
Причины, которые заставляют респондентов перерабатывать:
При этом только 31% респондентов из тех, кто регулярно перерабатывает, получают оплату за сверхурочные часы.
Участники опроса сообщили, что из-за переработок у них возникает много проблем. Почти 50% респондентов, которые систематически замечают за собой переработки, признались, что им не хватает времени на личные интересы. Снижение своей продуктивности заметили 16% опрошенных, ухудшение здоровья — 13%, превращение любимого дела в рутину из-за труда без передышки — 10%, ещё 4% беспокоят скандалы дома из-за работы в сверхурочное время.
Распределение по сферам, в которых респонденты наиболее часто сталкиваются с переработками:
Респонденты уверены, что избавиться от переработок помогают: