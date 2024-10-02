Самарцы находят вдохновение в работе через успех и помощь людям

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Не только зарплата: в работе жителей Самары вдохновляет личный успех и возможность помогать людям. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Отвечая на вопрос, что больше всего вдохновляет в работе, каждый четвёртый житель Самары назвал зарплату. 11% опрошенных мотивирует успех в достижении целей и результатов. 9% вдохновляются возможностью помогать людям. 7% ценят коллег и дружелюбную атмосферу в коллективе. 6% воодушевляет общение с людьми. По 5% респондентов отметили, что их заряжают сам рабочий процесс и возможность развития своих способностей. Проявлять творческие способности на работе, постоянно обучаться новому и решать интересные задачи нравится по 3% сотрудников. Новые вызовы стимулируют только 1% опрошенных. Столько же респондентов побуждают работать самореализация, возможность заниматься любимым делом и применять свои знания и опыт.



Не находит источников вдохновения в работе каждый восьмой (13%).



Мужчин в работе чаще всего вдохновляют зарплата, сам процесс труда и возможность решать новые задачи, женщин — общение с людьми, достижение целей, дружный коллектив, а также помощь людям.





Время проведения: 11 сентября — 1 октября 2024 года