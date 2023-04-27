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Самарцы мечтают о пенсии в размере 46,4 тысяч рублей в месяц

27 апреля 2023 09:59
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Самарцы мечтают о пенсии в размере 46,4 тысяч рублей в месяц

Достойная пенсия, по мнению россиян, в среднем составляет 47 тыс. руб. в месяц, за 5 месяцев пенсионные притязания увеличились на 1,3%. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года были проиндексированы на 4,8%, социальные пенсии — с 1 апреля 2023 года на 3,3%. Реальная же сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше той, что считают достойной, и составляла в декабре 2022 года 18 552 руб. 13 коп. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Самары.

В Самаре в апреле 2023 года средний размер желаемой пенсии составляет 46 400 руб. В ноябре 2022 года самарцы мечтали о 44 900 руб., в апреле 2022 – о 44 100 руб. В 2021 году этот показатель равнялся 40 600 руб., а в 2020 и 2019 – 37 800 руб.  и 37 700 руб.

Среднестатистический россиянин, рассуждая о достойном уровне пенсионного обеспечения в старости, называет сумму в 47 тыс. руб. в месяц. Притязания мужчин выше, чем у женщин: 47,6 и 46,3 тыс. руб. соответственно. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше сумма, которую они называют достойной: 46 тыс. руб. среди россиян моложе 34 лет и 47,6 тыс. руб. среди тех, кому от 45 лет; 44,3 тыс. руб. среди зарабатывающих до 50000 руб. и 49,4 тыс. руб. среди граждан с зарплатой от 80000 руб.

Лидирующие позиции по величине пенсионных ожиданий занимает столица: москвичи считают достойной пенсию в размере 51,3 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Санкт-Петербург (48,7 тыс. руб.), на третьем — Тюмень (47,7 тыс. руб.). Самые скромные запросы — у жителей Ярославля (42 тыс. руб.) и Ижевска (42,2 тыс. руб. в месяц).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 369
Время проведения: 3—26 апреля 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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