Самарцы, которые не держат дома ни кошек, ни собак, больше любят пляжный отдых

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Если отдыхать, то в путешествиях по разным городам и странам, считают 35% владельцев собак. Рыбалка и охота также значительно чаще нравится хозяевам Шариков и Рексов (15%).



Дачный и домашний отдых больше по душе владельцам котов: 18% из них предпочтут отправиться за город, 15% — остаться дома.



Пляжных отдых чаще остальных предпочитают респонденты, не имеющие ни кошек, ни собак (17%).



Время проведения: 11—15 августа 2023 года

