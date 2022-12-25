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Самарцы хотят, чтобы в армию призывали мужчин от 21 до 27 лет

25 декабря 2022 11:03
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Самарцы хотят, чтобы в армию призывали мужчин от 21 до 27 лет

Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить с 27 до 30 лет. Первую часть инициативы самарцы одобряют, вторую — нет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Идею главы Минобороны РФ в части увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 52% самарцев поддержали, 20% — нет. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (34%), 49% отнеслись отрицательно.

Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Респонденты старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще горожан в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст до призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

Время проведения: 21—22 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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