Самарцы хотят, чтобы в армию призывали мужчин от 21 до 27 лет

230

Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить с 27 до 30 лет. Первую часть инициативы самарцы одобряют, вторую — нет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Идею главы Минобороны РФ в части увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 52% самарцев поддержали, 20% — нет. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (34%), 49% отнеслись отрицательно.



Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Респонденты старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще горожан в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст до призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.



Время проведения: 21—22 декабря 2022 года