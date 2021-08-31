Самарцы хотят, чтобы надежность работодателя выяснили за них

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71% опрошенных в Самаре за последние полгода не проверяли потенциального работодателя на благонадежность, выяснили аналитики Авито Работы. Наиболее распространенными способами проверки оказались поиск отзывов в Интернете и соцсетях, а также проверки длительности существования компании. Подавляющее большинство жителей страны хотели бы, чтобы сервисы по поиску работы сами верифицировали благонадёжных работодателей.

Большая часть россиян за последние полгода не проверяла потенциального работодателя на благонадежность (т.е. не выясняли, что компания не банкрот, действительно существует и добросовестно платит налоги). Данные следуют из опроса, проведённого экспертами Авито Работы.

Мужчины склонны проверять работодателя чуть чаще (34% опрошенных), в то время как среди женщин таких оказалось 30%. Более осторожными также оказались жители малых городов и москвичи — по 34% опрошенных интересовались надёжностью потенциального работодателя за последние полгода.

Для поиска информации о работодателе чаще всего кандидаты в Самаре используют отзывы бывших сотрудников в Интернете и социальных сетях (65%). Также 50% проверяют, как долго существует компания. 30% общаются с сотрудниками компании лично или через знакомых, а 50% проверяют “черные списки”. Читают публикации в СМИ 38% опрошенных, реже всего проверяют по налоговой и судебной историям (37% и 34% соответственно). Подробнее см. приложение.

О самостоятельной проверке благонадежности работодателя с помощью открытых источников в Интернете знает только 49% опрошенных в Самаре. Осведомленных об этом среди россиян оказалось больше среди мужчин (51%). Также об этом больше других знают жители Северо-Западного федерального округа (53%). Меньше о самостоятельной проверке слышали женщины, молодежь и жители городов-миллионников (подробнее см. приложение).

Подавляющее большинство россиян в Самаре (94%) хотели бы, чтобы сервисы по поиску работы бесплатно проверяли благонадёжность работодателя и отмечали такие компании особым символом.

При этом самостоятельные проверки помогли части опрошенных избежать трудоустройства на неподходящем месте. 25% опрошенных в Самаре не стали менять работу после проверки, а 22% продолжили поиск и не стали устраиваться в компанию.

В онлайн-опросе приняли участие 10 000 респондентов старше 18 лет, дата опроса 17-24 августа.