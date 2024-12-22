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Самарцы готовы потратить на подготовку образа к новогоднему корпоративу около 12 100 рублей

22 декабря 2024 10:36
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Самарцы готовы потратить на подготовку образа к новогоднему корпоративу около 12 100 рублей

Эксперты Авито Товаров и Авито Работы провели опрос среди более чем 7 000 россиян, работающих в штате компаний, чтобы выяснить их предпочтения в подготовке к новогодним корпоративам, а также узнать, какие подарки они хотели бы получить от работодателей на Новый год. Исследование показало, что самарцы тщательно продумывают свой праздничный образ на корпоратив — в среднем на подготовку к нему сотрудники компаний готовы выделить около 12 100 рублей.

Интересно, что больше всего на подготовку праздничного образа для корпоратива обычно тратит молодежь в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет — в среднем суммы составляют около 20 043 рублей и 15 064 рублей соответственно.

Тем не менее, больше половины (53%) самарцев не собираются тратить на подготовку праздничного образа на корпоратив больше 10 000 рублей. Еще 12% планируют выделить на подготовку новогоднего образа от 10 001 до 20 000 рублей, 3% — собираются потратить на покупку необходимых вещей от 20 001 до 30 000 рублей.

29% работающих самарцев надевают на корпоратив то, что нравится им самим. Редко ходят на корпоративы или в целом не в курсе наличия дресс-кода 8% опрошенных. У 8% жителей Самары дресс-код предусмотрен лишь иногда, в зависимости от года или идеи организатора. Всего 2% респондентов сообщили, что их компании постоянно практикуют тематические дресс-коды под конкретную идею мероприятия. Наконец, 4% опрошенных сообщили, что их дресс-код на новогоднем корпоративе включает в основном деловые костюмы, коктейльные или вечерние наряды.

34% респондентов, у которых есть дресс-код на новогоднем корпоративе, отметили, что собирают свой новогодний образ из уже имеющегося гардероба. 26% опрошенных докупают только элементы образа — например, новый аксессуар, платье или обувь. 22% самарцев покупают что-нибудь из одежды или аксессуаров на новогодний корпоратив только иногда, если требуется что-то тематическое. Только 13% жителей Самары всегда покупают новый образ полностью.

Наиболее популярный подарок, который бы хотели получить жители Самары от своего работодателя на Новый год — деньги или премия (69%). Среди других предпочтительных вариантов, которые хотели бы получить самарцы от работодателя в качестве новогоднего подарка — карта с денежным номиналом для покупок на онлайн-площадках (27%), сладкие подарки для детей (24%), гаджеты и техника (11%), совместное корпоративное мероприятие (11%).

Подарки от работодателя, которые хотели бы получить самарцы на Новый год

 

Больше всего самарцы любят корпоративы за живую музыку и танцы (49%) неформальное общение с коллегами (48%), а также за конкурсы или викторины с призами (34%). Также многим нравятся розыгрыши, лотереи или аукционы (30%), вручение корпоративных наград и премий, подведение итогов года и поздравления (27%).

Самым удобным временем для проведения новогоднего корпоратива большинство (77%) самарцев считают дни в конце декабря — с 21 по 28 декабря. 7% опрошенных хотели бы провести праздник в середине декабря — с 15 по 20 декабря. Для 11% время проведения праздника не имеет значения.

 

Теги: Опрос

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