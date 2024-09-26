самарцы доверяют своему ребенку в выборе профессии

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Большинство родителей не планируют влиять на решение своего ребенка в выборе карьеры, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе совместного опроса*. При этом 70% респондентов намерены поделиться мыслями и предпочтениями с детьми, но не навязывать свое мнение, а 10% считают, что каждый должен определять карьерный путь самостоятельно. Только 20% взрослых собираются принимать активное участие в профессиональном выборе своего ребенка.

При этом у многих родителей все же есть определенные представления о том, в какой профессиональной области ребенку стоит развиваться.

Чаще всего жители Самары хотели бы, чтобы ребенок строил карьеру в области IT (40%), работал в сфере финансов и экономики (40%), а также в области инженерии и строительства (20%). Менее популярные направления – силовые структуры (10%), юриспруденция (10%) и собственное дело (10%)**.

«Заботясь о будущем детей, большинство родителей стараются заранее сформировать финансовую базу на образование. Как показали результаты другого нашего опроса, 29% респондентов откладывают деньги на высшее образование своих детей и еще 27% планируют начать это делать в ближайшее время. Средне- и долгосрочные финансовые инструменты в период высоких ставок позволяют создать капитал на образование ребенка или на другие крупные цели. Например, наша компания предлагает долгосрочную накопительную программу страхования жизни «Забота о будущем». Она сочетает в себе возможность зафиксировать хорошую ставку на длительный срок, обеспечить страховой защитой жизнь клиента, а также воспользоваться широким спектром полезных сервисов сразу после заключения договора. Например, уже в период действия программы можно определить природные склонности ребенка или пройти профориентацию, а после этого, исходя из результатов, подобрать кружки и секции или получить рекомендации по детским садам и школам», – отмечает заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Родители доверяют своим детям не только в выборе будущей профессии, но и в вопросах распоряжения карманными деньгами. Многие самарцы (67%) предоставляют полную свободу детям, считая, что они отлично справляются с этой задачей сами. Остальные 33% дают финансовые советы, исходя из собственного жизненного опыта или образования, в том числе 19% уверены, что их дети расходуют накопления необдуманно.

*Опрос проводился в августе 2024 года. В нем приняли участие 1770 респондентов в возрасте 25-55 лет с детьми от 6 до 18 лет в городах-миллионниках России.

**Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных.