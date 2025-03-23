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Самарцев предупреждают: пал сухой травы опасен для людей, природы и имущества
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Самарцев предупреждают: пал сухой травы опасен для людей, природы и имущества

23 марта 2025 12:52
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Самарцев предупреждают: пал сухой травы опасен для людей, природы и имущества

Большинство возгораний травы происходит по вине человека. Основные причины — неосторожность и нарушение правил пожарной безопасности: непотушенный костер, брошенный окурок, искры от автомобилей и мотоциклов, а также умышленные поджоги. Естественные причины, такие как молнии, становятся причиной таких происшествий крайне редко.

Самый эффективный способ борьбы с возгоранием сухой травы — это его предотвращение. Для этого требуется слаженная работа органов власти, местного самоуправления, лесных и сельскохозяйственных организаций, а также высокая личная ответственность каждого гражданина.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: откажитесь от практики намеренного выжигания сухой травы и сделайте всё возможное, чтобы сократить количество возгораний, возникающих по неосторожности или в результате поджогов.

Пал травы нередко приводит к уничтожению построек и различных объектов инфраструктуры: жилых домов, сараев, линий электропередач, мостов и других сооружений. Часто виновниками становятся сами владельцы этих объектов или отдыхающие, которые не смогли проконтролировать ситуацию.

Кроме прямого ущерба имуществу, возгорание травы угрожает жизни и здоровью людей. Огонь может перекинуться на населённые пункты, а дым от горящей травы представляет опасность для людей, особенно страдающих заболеваниями дыхательных путей.

Распространено ошибочное мнение, что пал травы улучшает состояние почвы. На деле такие возгорания только истощают землю и снижают её плодородие.

Ландшафтные пожары наносят большой вред природе: гибнут животные и птицы, страдают растения и молодые деревья. Часто такие пожары становятся причиной масштабных лесных и торфяных возгораний, ликвидация которых требует значительных ресурсов.

Сократить количество возгораний травы и уменьшить ущерб от них возможно только благодаря сознательности граждан и строгому соблюдению правил пожарной безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112», сотовая связь - «101».

Теги: МЧС

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