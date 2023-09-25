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Самарцев не очень вдохновляет зарплата

25 сентября 2023 13:34
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Самарцев не очень вдохновляет зарплата

Зарплата — главный мотивирующий фактор в труде. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что еще кроме денег вдохновляет самарцев в работе. В открытом опросе приняли участие экономические активные граждане из города.

Очевидно, что в работе больше всего вдохновляет зарплата, — ее назвали 30% самарцев. Интересно, что еще, кроме денег, воодушевляет в труде. По 10% мотивирует достижение целей, сам трудовой процесс и возможность приносить пользу людям. 5% вдохновляются общением с людьми, 4% — атмосферой в коллективе. Возможность творить и самореализовываться воодушевляет по 2% опрошенных, заниматься любимым делом — также 2%. Интерес к работе, новые задачи и вызовы, развитие способностей, постоянное обучение и возможность применить свои знания и опыт мотивирует по 1% респондентов. Среди других источников вдохновения горожане называли благодарность клиентов, ответственность, оценки работы, порядок, свободу выбора, возможность оказывать влияние на процессы, стабильность, уважение к профессии в обществе и проч.

Каждый десятый признался, что в работе его ничего не вдохновляет (10%).

Мужчин в работе чаще вдохновляет зарплата, сам процесс труда и возможность творить, женщин — возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться.
 

Время проведения: 20—22 сентября 2022 года

Теги: Опрос

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