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Самарцам больше всех в России важна скорость доставки маркетплейсов

6 июня 2025 13:32
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Самарцам больше всех в России важна скорость доставки маркетплейсов

Больше половины (52%) жителей Самары обращают внимание на сроки доставки при выборе товаров на маркетплейсах. Среди них 42% готовы ждать доставку до 3 дней — это самый высокий показатель среди других городов. Такими данными поделился Яндекс Маркет после опроса более 1 000 жителей города.

Еще для 23% респондентов ожидание доставки зависит от конкретной категории товаров. Дольше всего (более 5 дней) самарцы готовы ждать автозапчасти и аксессуары для авто, спортивные товары. А продукты питания, товары повседневного спроса, одежду и обувь опрошенные рассчитывают получить быстрее.

Сроки доставки в целом самарцы считают одним из самых важных параметров наравне с ценой (14%) и отзывами (12%). И если при заказе товара доставка оказалась медленной (более 5 дней), 59% опрошенных выберут в будущем заказать товар у другого продавца. 


На фоне этого все больше продавцов из Самары выбирают для работы с маркетплейсами модель, при которой площадка берет доставку заказов на себя (Fulfillment by Yandex/Fulfillment by Operator). Как правило, в таком случае покупатель получает свой товар уже на следующий день, что дает партнеру конверсию в среднем на 15% за каждый сэкономленный на доставке день.
Также Яндекс Маркет рекомендует продавцам дополнительно подключать экспресс-доставку — с ней заказ приезжает к покупателю за 1-2 часа. Согласно опросу, 43% самарцев пользуются экспресс-доставкой, когда нужно успеть заказать подарки к празднику.

Теги: Опрос

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