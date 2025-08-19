Самарца обязали снести гараж, который он построил самовольно

173

Гаражный бокс вблизи одного из промышленных заводов города снесли под контролем судебных приставов Промышленного района Самары, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

В ходе мониторинга подконтрольных объектов, членами комиссии местной администрации был обнаружен факт самовольного строительства кирпичного гаража. Установлено, что постройка располагается на земельном участке, находящемся в ведении города и эксплуатируется в отсутствие договора аренды.

Суд признал объект капитального строительства самовольной постройкой и обязал владельца гаража освободить земельный участок.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения судебного решения к нему может быть применен ряд принудительных мер, в том числе административного и уголовного характера.

Предупреждения не смущали должника, в связи с чем судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Владельца гаража предупредили о том, что в случае неисполнения решения в новый срок, будет рассмотрен вопрос о привлечении его к административной ответственности.

В ходе очередной проверки было установлено, что принятые меры оказали влияние на должника и он исполнил решение суда. Гаражный бокс был снесен. Исполнительное производство окончено.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области