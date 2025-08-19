Самарца обязали снести гараж, который он построил самовольно

Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарца обязали снести гараж, который он построил самовольно

19 августа 2025 10:41
173
Суд признал объект капитального строительства самовольной постройкой и обязал владельца гаража освободить земельный участок.

Гаражный бокс вблизи одного из промышленных заводов города снесли под контролем судебных приставов Промышленного района Самары, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

В ходе мониторинга подконтрольных объектов, членами комиссии местной администрации был обнаружен факт самовольного строительства кирпичного гаража. Установлено, что постройка располагается на земельном участке, находящемся в ведении города и эксплуатируется в отсутствие договора аренды.

 Суд признал объект капитального строительства самовольной постройкой и обязал владельца гаража освободить земельный участок.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения судебного решения к нему может быть применен ряд принудительных мер, в том числе административного и уголовного характера.

Предупреждения не смущали должника, в связи с чем судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Владельца гаража предупредили о том, что в случае неисполнения решения в новый срок, будет рассмотрен вопрос о привлечении его к административной ответственности.

В ходе очередной проверки было установлено, что принятые меры оказали влияние на должника и он исполнил решение суда. Гаражный бокс был снесен. Исполнительное производство окончено.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
12 августа 2025, 15:20
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод. Общество
673
Мужчина по возвращении домой не застал свою супругу дома. Как оказалось, свободное время женщина решила провести в компании соседа.
01 июля 2025, 14:17
Судебные приставы Самары взыскали с мужчины, нанесшего смертельные травмы любовнику супруги, компенсацию морального вреда 
Мужчина по возвращении домой не застал свою супругу дома. Как оказалось, свободное время женщина решила провести в компании соседа. Закон
921
И передали его на нужды СВО.
18 июня 2025, 15:08
За продажу безакцизного табака у самарца конфисковали автомобиль
И передали его на нужды СВО. Общество
894
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
428
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
430
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
805
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
625
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
737
Весь список