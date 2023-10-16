Самарское привидение стало одним из самых известных в России

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По коридорам Михайловского замка бродит Павел Первый, туристов в Пятигорске пугает Эльза, а в самарском Доме со слонами скрывается призрак Панночки — эксперты сервиса tutu , которому в этом году исполнилось 20 лет, рассказывают о семи известных привидениях из разных уголков России, которые не против испугать парочку путешественников.

Павел Первый, Санкт-Петербург

Михайловский, или Инженерный замок — одна из главных архитектурных жемчужин Петербурга. Он был построен по приказу Павла Первого — император въехал туда в феврале 1801-го, когда строительство еще не было закончено, а уже в марте его убили в собственной спальне. Говорят, призрак Павла Первого до сих пор бродит ночами по опочивальням и залам, не в силах расстаться с любимым замком, в котором провел всего сорок дней.

Отправляйтесь на экскурсию в Михайловский замок и прислушайтесь — может, это стук сапог императора Павла, недовольного туристами. А чтобы усилить впечатление, перед посещением прочитайте рассказ Николая Лескова «Привидение в инженерном замке».

Танцовщица из Дома Игумнова, Москва

Гуляя по Якиманке, вы наверняка видели необычный особняк в русском стиле, похожий на теремок. Его построили по заказу богатого купца Николая Игумнова, директора Ярославской мануфактуры. Сейчас здание принадлежит французскому посольству, и побывать там могут только избранные. Впрочем, те, кто заходил в игумновский теремок, не исключают, что встретить там можно не только французов, но и привидение. То и дело кто-то слышит в коридорах легкие шаги. Возможно, это призрак танцовщицы, возлюбленной купца, которую он, по легенде, убил и замуровал в стене.

Но, может, это не танцовщица, а сам Игумнов. Есть свидетельства: однажды он решил устроить бал, а чтобы впечатлить всех, рассыпал по полу монеты. Правда, одного не учел: на них было изображение Николая II, и многие гости случайно наступали на лицо царя ногами… Государь тут же сослал неугодного купца в Абхазию, где тот, уже после революции, умер. Но вдруг Игумнов так скучал по особняку, что его призрак решил вернуться в столицу и теперь развлекается тем, что подслушивает беседы дипломатов и тайно присутствует на встречах?

Эльза, Пятигорск

В Пятигорске, неподалеку от горы Машук, есть полуразрушенный дом, который называют Дача Эльзы. Кирпичные стены, хоть и испещрены граффити, все еще крепкие, а пустые окна выглядят устрашающе.

Когда-то этот дом построил талантливый пекарь Александр Гукасов для возлюбленной Эльзы, у которой были немецкие корни. Гукасову хотелось, чтобы дом был похож на настоящий замок принцессы: так появились башни, балкончики и террасы. В начале XX века целебные источники Пятигорска стали популярными, в город приезжало все больше людей, а Гукасовы превратили дом в отель. Эльза оказалась хорошей управляющей, и бизнес процветал. Со временем супруги решили разойтись, и Александр покинул Пятигорск.

Эльза осталась и продолжала заниматься работой в отеле. Неизвестно, что с ней случилось в конце жизни. Может, погибла от рук большевиков, успев спрятать в доме свои сокровища. А может, просто умерла. Но вот ее призрак, уверены местные жители, до сих пор в доме. Во всяком случае, как еще, если не мистикой, объяснить то, что со зданием постоянно происходят катаклизмы и никто из новых владельцев так и не смог привести его в порядок.

Пиковая дама, Санкт-Петербург

У графини из пушкинской «Пиковой дамы» был прототип — Наталья Голицына. Считается, что ее внучатый племянник как-то рассказал Пушкину историю: однажды он проиграл все в карты, обратился к Голицыной, и она научила, как отыграться.

В Петербурге Наталью Голицыну обожали, осыпали почестями и считали лучшей придворной дамой. Сейчас ее дом по адресу Малая Морская, 10 так и называется — Дом Пиковой дамы. Говорят, сама хозяйка, которая скончалась в 1837-м, так и не думает никуда уходить — уж очень ей нравится петербургский высший свет. Если у вас, в отличие от Пиковой дамы, нет собственного дома в центре Петербурга и перед поездкой в Северную столицу вы всегда в поиске хорошего отеля или апартаментов, эксперты в сфере путешествий советуют смотреть видеоотзывы о средствах размещения и пользоваться услугой «Гарантия заселения». Это поможет избежать неприятных сюрпризов.

Панночка из Дома со слонами, Самара

На окраине Самары стоит необычный дом в стиле модерн. Это дача Константина Головкина, или, как говорят местные жители, Дом со слонами. Головкин был личностью неординарной: и художником, и меценатом, и купцом. Поэтому и дом он себе задумал не такой, как у всех. Головкин сам работал над проектом: чертил и сделал эскизы фигур двух огромных слонов у фасада. Те, кто проплывал по Волге, сразу их замечали и, конечно, не оставались равнодушными. Появилась рядом с домом и скульптура девушки. Происхождение ее, конечно же, — тоже тайна. Горожане назвали скульптуру Панночкой и судачили, что это возлюбленная Головкина, убитая и похороненная прямо во дворе. Может быть, печальный призрак Панночки до сих пор гуляет по дому и смотрит на Волгу. К 2024 году дачу обещают отреставрировать и отдать Школе молодых архитекторов — может, тогда Панночка решит исчезнуть.

Яков Брюс из усадьбы Глинки, Московская область

Долгое время имение Глинки принадлежало Якову, или Джеймсу Брюсу — сподвижнику Петра Первого, дипломату, военачальнику и… чернокнижнику. Слухи о колдовских способностях шотландца поползли еще при его жизни. Говорят, у него была механическая кукла, которая умела говорить и ходить, как живая. Крестьяне жутко боялись «Яшкиной бабы» и придумывали о ней истории — одна страшнее другой. Рассказывали также, что Брюс был обладателем волшебной книги, из которой мог узнать все что угодно. До сих пор эта книга якобы хранится в Сухаревой башне в Москве, где Яков Брюс занимался своими черными колдовскими делами. А вот куда после смерти делся дух чернокнижника? Предания гласят: покой он так и не обрел. Вероятно, призрак Брюса прячется в Сухаревой башне, а может, гуляет по любимому подмосковному имению, где сейчас музей. Впечатлительные посетители не раз слышали странные шаги и шорохи.

Купчиха из Дома Железнова, Екатеринбург

В Екатеринбурге есть необычный дом из красного кирпича, названный по имени последнего владельца — зажиточного купца Алексея Железнова, который занимался золотодобычей и продавал порох. В начале XX века Железнов поселился там с женой и четырьмя детьми. Через несколько лет супруга Железнова скоропостижно скончалась прямо в городском театре, во время спектакля «Ромео и Джульетта». Вскоре купец покинул город, а призрак купчихи, говорят, остался. Тем не менее сотрудникам Института истории и археологии Уральского отделения РАН, который долгое время размещался в доме, удалось как-то ужиться со своенравной Железновой. Но все может измениться. Сейчас планируется, что в здании появятся отель и ресторан. Кто знает, понравится ли это привидению?