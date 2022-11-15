Самарским школьникам рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот

Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед наступлением зимы главная задача дорожников – запустить максимально прямое движение по двум полосам с асфальтобетонным покрытием.
В регионе продолжается реконструкция автомобильной дороги Кинель-Богатое-Борское
Дмитрий Азаров нацелил депутатов областного парламента на кропотливую работу над главным финансовым документом региона.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской губернской думы
Воспитанникам интерната рассказали об их правах, в том числе в получении жилья по достижению совершеннолетнего возраста.
Судебные приставы Сызрани посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей " Искра"
400 видов продукции, 70 производителей, соглашения на 75 млн. долларов
В самарском Агропарке открылась национальная выставка продукции Наманганской области
Так, для строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу было обработано около 293 тыс. тонн строительных грузов.
Миллион тонн строительных грузов был переработан на грузовых дворах КбшЖД за 10 месяцев 2022 года
Его цель – выявить и популяризировать лучшие практики по формированию фондов модельных муниципальных библиотек, повысить качество комплектования фонда.
Самарские библиотеки стали призерами Всероссийского конкурса «Золотая полка»
Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн различных грузов в год.
По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд
Молодые люди тщательно готовились к совершению преступлений.
В Самаре осуждены четверо молодых людей за надругательство над похищенной девушкой 
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.4
0.18
EUR 62.16
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарским школьникам рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот

15 ноября 2022 12:44
200
Самарским школьникам рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот

В рамках второго этапа операции «Дети России-2022» сотрудники полиции УМВД России по г. Самаре вместе с представителями ДНД встретились с учащимися образовательных организаций областного центра.

Полицейские вместе с командиром Добровольной народной дружины г.о. Самара Иваном Андриановым рассказали ребятам о вреде наркотических средств для жизни и здоровья, а также предупредили об административной и уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Полицейские и учащиеся обсудили, куда обращаться и что делать, если стала известна информация о фактах хранения и распространения наркотиков. Ребята приняли активное участие в обсуждении данной проблемы и задавали интересующие вопросы.

Кроме того, присутствующим рассказали о решаемых в ходе совместной охраны общественного порядка полиции и ДНД задачах, а также пригласили вступить в ряды дружинников. Участники мероприятия проинформировали учащихся о специфике и основных направлениях деятельности дружинников, а также о правилах вступления в ряды ДНД и предъявляемых требований к кандидатам. Также помощник командира полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре подполковник полиции Валерий Павлов провел с учащимися доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, подробно рассказал о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, об общих требованиях, предъявляемых к поступающим на службу, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам.

В завершение встречи организаторы мероприятия призвали учащихся вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской операции «Дети России — 2022», занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стартовал второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»
14 ноября 2022, 12:59
Стартовал второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»
Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушным! Общество
307
В Жигулевске мешок конопли изъяли у пешехода из-за пазухи
09 ноября 2022, 10:52
В Жигулевске мешок конопли изъяли у пешехода из-за пазухи
Мужчина при виде полицейских попытался убежать. Криминал
608
В Сызрани задержали москвича с героином
08 ноября 2022, 11:24
В Сызрани задержали москвича с героином
Установлено, что мужчина приехал из Москвы, где приобрел крупную партию наркотика для дальнейшего распространения его на территории города Сызрани. Криминал
661
В центре внимания
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
167
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
195
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
169
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
1960
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
542
Весь список