Самарским школьникам рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот

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В рамках второго этапа операции «Дети России-2022» сотрудники полиции УМВД России по г. Самаре вместе с представителями ДНД встретились с учащимися образовательных организаций областного центра.

Полицейские вместе с командиром Добровольной народной дружины г.о. Самара Иваном Андриановым рассказали ребятам о вреде наркотических средств для жизни и здоровья, а также предупредили об административной и уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Полицейские и учащиеся обсудили, куда обращаться и что делать, если стала известна информация о фактах хранения и распространения наркотиков. Ребята приняли активное участие в обсуждении данной проблемы и задавали интересующие вопросы.

Кроме того, присутствующим рассказали о решаемых в ходе совместной охраны общественного порядка полиции и ДНД задачах, а также пригласили вступить в ряды дружинников. Участники мероприятия проинформировали учащихся о специфике и основных направлениях деятельности дружинников, а также о правилах вступления в ряды ДНД и предъявляемых требований к кандидатам. Также помощник командира полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре подполковник полиции Валерий Павлов провел с учащимися доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, подробно рассказал о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, об общих требованиях, предъявляемых к поступающим на службу, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам.

В завершение встречи организаторы мероприятия призвали учащихся вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской операции «Дети России — 2022», занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.