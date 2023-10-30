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Самарским автолюбителям напомнили о соблюдении Правил перевозки детей в салоне

30 октября 2023 11:08
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Самарским автолюбителям напомнили о соблюдении Правил перевозки детей в салоне

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические беседы с водителями и мероприятия по контролю за применением детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Так, в Чапаевске и Жигулевске госавтоинспекторы вместе с представителями Общественных советов при территориальных ОВД вручали буклеты с разъяснениями о том, как правильно перевозить несовершеннолетних пассажиров и почему важно использовать удерживающие устройства. Кроме того, дорожные полицейские объяснили, как выбрать детские автокресла, соответствующие возрасту и весу ребенка. Юным пассажирам, в свою очередь, инспекторы дарили световозвращающие элементы, поясняя, что как только ребята покидают салон транспортного средства, они переходят в «статус» пешеходов, и в темное время суток эти полезные аксессуары помогут им оставаться заметными для водителей.

Каждому водителю инспекторы ОГИБДД вручали тематические памятки и напоминали, что жизнь и здоровье ребенка в салоне – в их руках. Автолюбителям напомнили, что перевозка детей до 12-ти лет на переднем сиденье разрешена только при использовании специального удерживающего устройства. Для детей в возрасте до 7 лет перевозка на заднем сидении обязательна с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего росту и весу ребенка. За нарушение действующих правил предусмотрена административная ответственность. По окончании бесед водители благодарили полицейских за важную информацию и обещали быть еще внимательнее на дорогах, особенно, когда в автомобиле находится маленький пассажир.

В Елховке сотрудники территориальной Госавтоинспекции совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Владимиром Евсеевым провели беседы с водителями большегрузных автомобилей.

В ходе мероприятия полицейский указал на наиболее распространенные нарушения ПДД, а также обратил внимание на частые причины дорожно-транспортных происшествий с участием водителей большегрузов, проверил соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств, в том числе с учетом особенностей конкретной перевозки, соблюдение правил перевозки детей, режимов труда и отдыха, прохождением водителями предрейсового медицинского осмотра, легальность деятельности перевозчиков, наличие действующих диагностических карт и т.д. 

Также госавтоинспектор и общественник призвали предельно внимательно осуществлять управление транспортным средством, соблюдать ПДД, скоростной режим, дистанцию, а также не забывать об особенностях движения при ухудшении погодных условий.

Теги: БДД

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