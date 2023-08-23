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Самарским алиментщикам напомнят о долге перед детьми

23 августа 2023 10:19
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Самарским алиментщикам напомнят о долге перед детьми

В преддверии начала учебного года судебные приставы Самарской области проведут акцию «Собери ребенка в школу», направленную на работу с родителями-должниками.

Целью акции является повышение эффективности взыскания алиментных платежей, привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование в обществе негативного отношения к лицам, уклоняющимся от своевременного погашения задолженности перед детьми.

В ходе акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы-исполнители региона проведут  рейды по должникам-алиментщикам, организуют профилактические встречи-беседы о важности уплаты алиментов, а также проведут благотворительные мероприятия для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проведение акции приурочено к началу нового учебного года и продлиться в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области до середины сентября.

Теги: Судебные приставы

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