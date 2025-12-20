Любовь россиян завоевал немецкий шпиц

По данным Российской кинологической федерации, в 2025 году наибольшую популярность среди россиян завоевал немецкий шпиц. В тройку лидеров вошли также чихуахуа и вельш-корги пемброк, сообщает ТАСС со ссылкой на РКФ.

Согласно сообщению, в топ-10 самых востребованных пород также вошли: пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер.

Отмечается, что в федерации подчеркнули стабильность первой тройки лидеров на протяжении нескольких последних лет. Значительным изменением стало повышение популярности пуделя, который поднялся на две позиции и занял четвертое место.

По мнению кинологов, эта популярность связана с трендом на урбанизацию и востребованностью неприхотливых собак-компаньонов для жизни в городе. Также сказались и достоинства породы: пудель практически не линяет, не пахнет, умен и легко обучаем. Эти качества делают его отличным вариантом для начинающих собаководов, пишет МК.

«Десятую строчку рейтинга занял джек-рассел-терьер. Кинологи отмечают, что джек-рассел-терьер подходит активным людям и, при условии достаточной физической активности, хорошо чувствует себя в квартире», - говорится в сообщении.