В Госдуме подготовлены инициативы по «эффекту Долиной»

В Госдуме разработаны законопроектные предложения, направленные на решение проблемы мошенничества в сфере недвижимости, связанной с так называемым «эффектом Долиной». Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что данный феномен действительно стимулировал общественный интерес. Первым пунктом, по его словам, является введение периода охлаждения, в течение которого участники сделки принимают окончательное решение о платеже и продаже жилья. Далее средства должны размещаться на специальном депозите, что исключает возможность их незаконного изъятия. Только после завершения периода охлаждения и всех предусмотренных процедур деньги могут быть либо получены продавцом квартиры, либо возвращены отправителю в случае отказа от сделки.

Кроме того, депутат подчеркнул, что при приобретении недвижимости недопустимо участие третьих лиц в финансовых расчетах. Также, добавил Аксаков, рассматривается предложение об обязательном привлечении юристов, которые будут подтверждать правомерность совершаемой сделки, пишет МК.