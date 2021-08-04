Самарский зоопарк показал, как животные переносят аномальную жару

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По словам сотрудников, питомцы борются с жарой по-разному. Кто-то требует целые ведра воды, чтобы утолить жажду. Кому-то приходится устраивать посреди знойного дня душ из шланга. Некоторые же обитатели зоопарка и вовсе не вылезают из воды.



Легче всего приходится водоплавающим — крокодилам, черепахам и рыбкам. У них самые лучшие условия — целые "бассейны" с водой. Так что жара для них почти нипочем.



Отметим, вот уже несколько дней столбик термометра в регионе стоит аномальная жара. Накануне, 3 августа, воздух и вовсе раскалился до 40 градусов. Сегодня синоптики тоже прогнозируют аномальную жару, пишет Сова.инфо.

Фото: Самарский зоопарк