Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи

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Самарский зоопарк поздравляет всех с праздником - «Всемирный день черепахи»

Праздник был организован в 2000 году для привлечения внимания общества к вопросам сохранения популяций этих животных. Ведь ежедневно черепахи становятся жертвами человека, который вольно и невольно их уничтожает.

В Самарском зоопарке представлена самая крупная коллекция черепах в России, она насчитывает 30 видов этих удивительных рептилий. Мало кто знает, что черепахи могут быть не только растительноядными, но и коварными хищниками. На мероприятии, которое состоится 24 мая в 14.00, заведующий отделом «Акватеррариум» Андрей Балтушко расскажет об уникальности каждого вида – змеиношейной черепахи, шарнирной, матамата, коробчатой, звездчатой, элсеи новогвинейской и других редких видах. Все желающие смогут поучаствовать в приготовлении корма, а так же покормить некоторые виды черепах. Гости смогут совершить прогулку по территории зоопарка с большой красноногой черепахой – Угольком, сообщается в группе зоопарка ВК.

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Фото: скрин видео