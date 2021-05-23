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Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи

23 мая 2021 12:57
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Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи

Самарский зоопарк поздравляет всех с праздником - «Всемирный день черепахи»
Праздник был организован в 2000 году для привлечения внимания общества к вопросам сохранения популяций этих животных. Ведь ежедневно черепахи становятся жертвами человека, который вольно и невольно их уничтожает.
В Самарском зоопарке представлена самая крупная коллекция черепах в России, она насчитывает 30 видов этих удивительных рептилий. Мало кто знает, что черепахи могут быть не только растительноядными, но и коварными хищниками. На мероприятии, которое состоится 24 мая в 14.00, заведующий отделом «Акватеррариум» Андрей Балтушко расскажет об уникальности каждого вида – змеиношейной черепахи, шарнирной, матамата, коробчатой, звездчатой, элсеи новогвинейской и других редких видах. Все желающие смогут поучаствовать в приготовлении корма, а так же покормить некоторые виды черепах. Гости смогут совершить прогулку по территории зоопарка с большой красноногой черепахой – Угольком, сообщается в группе зоопарка ВК.

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Фото: скрин видео

Теги: зоопарк Мероприятия черепахи

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