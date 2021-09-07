В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"

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13 сентября с 13:00 до 14:00 в зоопарке отметят "Международный день журавля".



Журавли - редкие краснокнижные птицы, численность многих видов в настоящее время невелика, а отдельные виды птиц находятся на грани исчезновения.



Заведующий отделом "Орнитология" Маряшин Александр расскажет о биологических особенностях журавлей, о том какие виды можно встретить в России, и в Самарской области, и проведет показательное кормление птиц.



Посетители познакомятся с японским журавлем Ханой и серым журавлем Бармалеем, узнают о их характере, рационе питания и жизни в зоопарке.



Ребята примут участие в конкурсе - «Угадай птицу по перу», викторине о журавлях, которые проведут сотрудники научно-просветительского отдела.



Победители конкурсов получат сувениры от зоопарка.

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Фото: самарский зоопарк.