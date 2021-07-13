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16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"

13 июля 2021 13:20
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16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"

Заведующий отделом «Акватеррариум» Андрей Балтушко расскажет об удивительных рептилиях - змеях, и о том, от кого они произошли.

Посетители познакомятся с коллекцией змей зоопарка которая насчитывает 14 видов, увидят : самую большую змею - сетчатого питона и четырехметрового темно-тигрового питона, белого техаского полоза - цветовая морфа которого выведена искусственным путем, неядовитую синалойскую молочную змею, повторяющую окрас ядовитой змеи аспида, пару обыкновенных удавов, от которых удалось получить потомство, ядовитую змею, обитающую на территории Самарской области - степную гадюку и других.

Андрей Маркович расскажет о способах питания рептилий и проведет показательное кормление (возрастное ограничение показательного кормления 18+).
Во время увлекательной экскурсии, посетителям можно будет погладить некоторых наших питомцев.

Для маленьких гостей зоопарка проведут викторину о чешуйчатых.

Места проведения:
Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146

Проходит:
16 июля 2021 г. с 13:00 до 14:00

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Фото: грурппа зоопарка

Теги: змеи зоопарк Мероприятия

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