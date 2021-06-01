Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня

207

Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" 1 июня в 12.00.

Сотрудники научно просветительского отдела поздравят ребят и расскажут об истории праздника. Все желающие смогут поучаствовать в увлекательном зооквесте "Малыши животного мира".

Задания квеста - ребусы, загадки, вопросы, анаграммы на знание образа жизни и физиологических особенностей детенышей разнообразных животных. Победители получат сувениры от зоопарка.

Все ребята, пришедшие на праздник, смогут сделать бесплатный аквагрим с изображением животных, который предоставят друзья и партнеры зоопарка - художники детской школы искусств № 3 «Младость».

В программе мероприятия гостей ожидает веселая и интересная акция «Погладь меня», на которой можно будет погладить прирученных животных. Мероприятие будет проведено со всеми требованиями Роспотребнадзора.

0+