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Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня

1 июня 2021 08:59
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Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня

Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" 1 июня в 12.00.
Сотрудники научно просветительского отдела поздравят ребят и расскажут об истории праздника. Все желающие смогут поучаствовать в увлекательном зооквесте "Малыши животного мира".
Задания квеста - ребусы, загадки, вопросы, анаграммы на знание образа жизни и физиологических особенностей детенышей разнообразных животных. Победители получат сувениры от зоопарка.
Все ребята, пришедшие на праздник, смогут сделать бесплатный аквагрим с изображением животных, который предоставят друзья и партнеры зоопарка - художники детской школы искусств № 3 «Младость».
В программе мероприятия гостей ожидает веселая и интересная акция «Погладь меня», на которой можно будет погладить прирученных животных. Мероприятие будет проведено со всеми требованиями Роспотребнадзора. 

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Теги: 1 июня День защиты детей зоопарк Мероприятия

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