Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!

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Самарцев приглашают 24 сентября в 13.00 на День Амурского тигра!

В этот день гостям зоопарка расскажут о биологических особенностях тигров, их повадках, характере, образе жизни в дикой природе и в зоопарке. Тигров поздравят с праздником и угостят мясным сюрпризом. Ребята смогут принять участие в познавательно-развлекательной программе на свежем воздухе – посоревноваться в прыгучести и меткости, ответить на вопросы викторины о тиграх, разгадать загадки и головоломки. Победители конкурсов получат сувениры от зоопарка.

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Фото: ВК зоопарка.