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Самарский Союз Молодежи стал абсолютным победителем рейтинга Российского Союза Молодежи по итогам 2022 года

13 апреля 2023 17:07
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В рейтинге Российского Союза Молодежи участвовали 68 региональных организаций и одно общественное представительство.

Подведены итоги рейтинга оценки деятельности региональных организаций Российского Союза Молодежи (РСМ) за 2022 год. Рейтинг является важным элементом определения эффективности реализации молодежной политики в регионах Российской Федерации. Абсолютным победителем стал Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.

Молодежная повестка находится в постоянном фокусе работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. Принимая во внимание запрос молодежи на креативные общественные события, инициируются новые проекты, фестивали, конкурсы и творческие мероприятия. Благодаря такому подходу Самарская область в 2022 году стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».

«Рейтинг региональных организаций Российского Союза Молодежи, который мы ведем ежегодно, позволяет оперативно оценивать ситуацию в регионах. Подхватывать и масштабировать лучшие практики, а также вовремя обращать внимание на сложности. Кроме того, это действующий критерий определения эффективности реализации молодежной политики в регионах Российской Федерации. Абсолютным победителем рейтинга в 2022 году стал Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области», – подчеркнул председатель РСМ член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

В рейтинге Российского Союза Молодежи участвовали 68 региональных организаций и одно общественное представительство.

В специальных номинациях рейтинга Самарский Союз Молодежи занял:

I место - «Лучшая региональная организация РСМ в проектно-программной деятельности»;

I место - «Лучшая региональная организация РСМ в работе с партнёрами»;

III место - «Лучшая региональная организация РСМ по работе с местными организациями и членами РСМ»;

III место - «Лучшая региональная организация РСМ в информационном обеспечении»;

III место - специальный приз «Прорыв года».

Представители Самарского Союза Молодежи стали победителями второго корпоративного конкурса «Команда РСМ» в номинациях:

«РСМ.Активист» - Вячеслав Комков (I место, категория «Члены РСМ со стажем пребывания в РСМ менее трёх лет»);

«РСМ.Лидер» - Ольга Николаева (I место, категория «Руководитель и/или заместитель руководителя региональной организации РСМ»).

Финалистом в номинации «РСМ.Активист» стала Екатерина Струганова.

Также в рамках проведения Пленума Центрального Комитета Российского Союза Молодёжи Председатель Самарского Союза Молодежи - Анастасия Софьина была избрана в президиум.

Поздравляем команду Самарского Союза Молодежи и желаем дальнейших успехов в реализации молодёжных проектов и программ!

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты Самара

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