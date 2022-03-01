Самарский СОБР «Омега» отмечает свое 29-летие

110

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко поздравил ветеранов и сотрудников СОБР с 29-й годовщиной сформирования отряда: «СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области заслуженно входит в число лучших спецподразделений страны. Это сплоченный коллектив единомышленников, в котором царит особое взаимопонимание. Отряд силен своими боевыми традициями. Здесь прекрасно понимают, что спецназовская дружба основана на незыблемых законах взаимовыручки. А самое главное правило отряда - любой ценой, четко и в срок, выполнить любую поставленную задачу. Желаю его сотрудникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов».



Особую благодарность генерал-майор Александр Эсауленко выразил ветеранам специального подразделения, бережно хранящим боевые традиции СОБР.



Справочно:



История СОБР «Омега» началась 1 марта 1993 года. За годы, прошедшие с момента создания, офицеры СОБР участвовали в многочисленных спецмероприятиях по задержанию особо опасных вооруженных преступников, освобождению заложников, осуществляли силовую поддержку сотрудников органов внутренних дел и ФСБ в сложных оперативно-розыскных мероприятиях на территории Самарской области и других регионах России.



За время существования отряда 11 сотрудников награждены Орденами Мужества (двое из них посмертно), свыше 300 офицеров имеют государственные награды.



В 2021 году офицеры СОБР Омега задержали 139 граждан, подозреваемых в совершении противоправных деяний, изъято 10 единиц оружия и боеприпасы к ним, более 1 килограмма наркотических веществ, большое количество денежных средств и иностранной валюты, добытых преступных путем.