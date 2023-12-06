Самарский главбух лишился 1,5 млн рублей из-за смс в телеграм

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Утром на телефон 51-летнему главному бухгалтеру одного из заводов поступило сообщение в мессенджере от неизвестного, который представился сотрудником финансовой организации, клиентом которой он является. Мужчина проинформировал жителя губернии о том, что на его имя мошенники пытаются оформить денежный займ на сумму 10 000 рублей. Мужчина запаниковал и стал уточнять как избежать оформления суды.

Неизвестный заверил, что сейчас поможет поменять данные в мобильных сервисах и тем самым спасти кредитный рейтинг, а также избежать оформления займа. Таким образом по инструкции звонящего, в течение нескольких часов бухгалтер с помощью одного продиктованного кода из смс незаметно для себя лишился более 1 500 000 рублей. Убедившись, что все денежные средства зачислены на его счет, звонящий отправил доверчивого собеседника в черный список. Спустя несколько часов проверив счет, не обнаружив там сбережений, мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.