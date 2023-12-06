Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодая автомобилистка в Самаре врезалась в КАМАЗ
Молодая автомобилистка в Самаре врезалась в КАМАЗ
В самарском спорткомплексе «Маяк» прошло тестирование ГТО среди инвалидов и лиц с ОВЗ
В самарском спорткомплексе «Маяк» прошло тестирование ГТО среди инвалидов и лиц с ОВЗ
Названы “новогодние” вакансии, на которые вырос спрос в преддверие праздников
Названы “новогодние” вакансии, на которые вырос спрос в преддверие праздников
Конституционный комитет Совфеда рассмотрит вопрос о выборах президента 17 марта
Конституционный комитет Совфеда рассмотрит вопрос о выборах президента 17 марта
У мошенников появилась новая схема получения доступа к аккаунтам граждан на Госуслугах
У мошенников появилась новая схема получения доступа к аккаунтам граждан на Госуслугах
Одиннадцатиклассники Самарского региона приступили к написанию итогового сочинения
Одиннадцатиклассники Самарского региона приступили к написанию итогового сочинения
В Самаре мужчина размахивал ножом и ранил несколько человек
В Самаре мужчина размахивал ножом и ранил несколько человек
Из России могут уйти «Ашан», Globus и Metro
Из России могут уйти «Ашан», Globus и Metro
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.58
0.91
EUR 99.13
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
В Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский главбух лишился 1,5 млн рублей из-за смс в телеграм

6 декабря 2023 11:23
131
Самарский главбух лишился 1,5 млн рублей из-за смс в телеграм

Утром на телефон 51-летнему главному бухгалтеру одного из заводов поступило сообщение в мессенджере от неизвестного, который представился сотрудником финансовой организации, клиентом которой он является. Мужчина проинформировал жителя губернии о том, что на его имя мошенники пытаются оформить денежный займ на сумму  10 000 рублей. Мужчина запаниковал и стал уточнять как избежать оформления суды.

Неизвестный заверил, что сейчас поможет поменять данные в мобильных сервисах и тем самым спасти кредитный рейтинг, а также избежать оформления займа. Таким образом по инструкции звонящего, в течение нескольких часов бухгалтер с помощью одного продиктованного кода из смс незаметно для себя лишился более 1 500 000 рублей. Убедившись, что все денежные средства зачислены на его счет, звонящий отправил доверчивого собеседника в черный список. Спустя несколько часов проверив счет, не обнаружив там сбережений, мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарского врача обманули на 4,5 миллиона рублей
05 декабря 2023, 09:46
Самарского врача обманули на 4,5 миллиона рублей
Настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать вам в мессенджерах и сообщать какие-либо «секретные данные». Криминал
310
Специалист топливно-энергетической компании в Отрадном перевел мошенникам более 700 тысяч рублей
04 декабря 2023, 13:00
Специалист топливно-энергетической компании в Отрадном перевел мошенникам более 700 тысяч рублей
Сотрудники настоящей службы безопасности никогда не звонят своим клиентам! Будьте бдительны! Криминал
397
Сызранец лишился более 500 тысяч из-за целителя-кибермошенника
03 декабря 2023, 12:12
Сызранец лишился более 500 тысяч из-за целителя-мошенника
Неизвестный представился «народным целителем» и предложил вернуть мужчине идеальный слух. Криминал
541
В центре внимания
Аномальные холода идут в Самарскую область
6 декабря 2023  10:29
Аномальные холода идут в Самарскую область
135
5 декабря 2023  23:31
Полпред Президента Игорь Комаров отметил самарский опыт в сфере защиты окружающей среды
215
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
5 декабря 2023  12:54
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
1495
в 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
5 декабря 2023  12:48
В 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
537
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
5 декабря 2023  10:12
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
430
Весь список