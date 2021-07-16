Самарский депутат опроверг слухи о продолжении стройки РПЦ у Ботанического сада

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Строительство детского епархиального центра на пересечении улиц Врубеля и Мичурина прекратилось. Однако техника продолжает орудовать на объекте. Местные жители даже связали эти процессы с продолжением возведения объекта. Однако оказалось, что всё не совсем так.

— Связывался сейчас с епархией. Продолжается не стройка, а подготовка к консервации объекта, — опроверг слухи депутат Александр Хинштейн.

К строительству центра приступили без официального разрешения. Осенью 2018 года поставили небольшую часовенку, а уже весной 2021-го на объект пригнали тяжелую технику.

С идеей о возведении на окраине ботанического сада епархиального центра не согласны местные жители. При этом объект уже освятил митрополит Сергий, пишет 63.ру.

Скриншот: Евгений Щекин / Youtube.com