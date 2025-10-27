Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС

Яркий пример — история 14-летнего воспитанника самарской школы греко-римской борьбы Оганеса Асланяна, который уже имеет второй взрослый разряд и в этом году готовится выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Занимаясь борьбой с 6 лет под руководством отца-тренера, Оганес на себе ощутил перемены, которые принёс проект.

«Раньше мы тренировались в старом зале, где не хватало матов. Сейчас проект дал нам и форму, и новое оборудование, и главное — уверенность, что наш спорт ценят на самом высоком уровне», — делится спортсмен.

Но «Выбор сильных» — это не просто про инвентарь и залы. Через встречи с легендами спорта, ветеранами и участниками СВО проект воспитывает характер.

«Когда ребята с СВО рассказывают о взаимовыручке, о том, как спорт помог им на службе, понимаешь: мы воспитываем качества, которые делают человека сильным в любом деле, будь то ковёр или защита Родины», — говорит Оганес.

Для юного борца сила — не в демонстрации мускулов, а в готовности помочь тому, кто слабее. «Чужая слабость не делает тебя сильнее», — убеждён он.

Этот принцип лежит в основе всего проекта, который курирует трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. В Самарской области координатором выступает президент областной федерации спортивной борьбы, депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин (фракция «Единая Россия»).

«Я хотел бы выразить огромную благодарность Александру Ивановичу Живайкину, президенту Федерации спортивной борьбы Самарской области, за то, что он поддерживает все турниры и проводит их для нас, для участников из других регионов».

Успехи проекта в цифрах тоже впечатляют. Под эгидой «Выбора сильных» в регионе единоборствами занимаются более 26 000 человек.

Открыты десятки секций в школах, проводятся международные турниры, такие как «Новая высота», и масштабные фестивали.

Буквально на днях заключено стратегическое соглашение с «Движением первых» для вовлечения ещё большего числа молодёжи.

Среди героев и наставников проекта — ветераны спецназа, ВДВ, участники СВО, которые на личном примере показывают, что такое настоящий патриотизм и сила духа.

«Я бы сказал сверстникам: это ваш шанс. «Выбор сильных» — это путь, где тебя окружают сильные духом люди, которые помогут и тебе стать сильнее», — обращается ко всем, кто ещё только думает о занятиях борьбой или единоборствами, Оганес Асланян.

Партпроект «Выбор сильных» еще раз доказывает: инвестиции в спорт — это инвестиции в здоровое, сильное и патриотичное будущее нового поколения.