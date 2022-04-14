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Самарский авиаотряд Росгвардии отметил 15-летний юбилей

14 апреля 2022 10:45
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Самарский авиаотряд Росгвардии отметил 15-летний юбилей

15 лет исполнилось со дня создания авиационного отряда специального назначения Росгвардии с дислокацией в Самаре. Торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате, прошло на базе подразделения с участием его личного состава и ветеранов.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок зачитал авиаторам поздравление командующего Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-полковника Александра Порядина. Военный оркестр территориального управления провел для собравшихся плац-концерт.

Сегодня самарский авиаотряд входит в состав отдельной авиационной эскадрильи Приволжского округа Росгвардии. На сегодняшний день, как и в первые годы своего существования, подразделение решает широкий спектр задач.

Одно из направлений работы отряда – воздушная разведка и наблюдение. Росгвардейские летчики помогают своим коллегам из других ведомств осуществлять мониторинг паводковой ситуации, выявлять возгорания в лесных массивах. С помощью винтокрылой машины ищут пропавших без вести людей и угнанный автотранспорт.

В случае необходимости вертолет может использоваться для оперативной доставки бойцов спецподразделений Росгвардии и сотрудников правоохранительных органов в отдаленные районы для поиска и задержания особо опасных преступников. Спецназовцы регулярно отрабатывают процесс высадки с борта вертолета.

Стоит отметить, что самарские авиаторы выполняют задачи не только на территории Самарской области, но и в других регионах Приволжского федерального округа.

Теги: Росгвардия

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