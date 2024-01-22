Самарских бойцов восстанавливают по уникальной программе реабилитации ветеранов СВО «Возвращение»

154

Медико-социальную помощь и программы реабилитации обсудили в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области на Втором форуме ветеранов СВО «Вместе победим».

В нем приняли участие более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов, а также социальные координаторы, представители власти, эксперты и т.д. Организатором мероприятия выступил фонд «Защитники Отечества».

В рамках форума состоялся круглый стол «Комплексная реабилитация ветеранов СВО», где была представлена уникальная программа «Возвращение», разработанная в Самарской области.

Благодаря взаимодействию с фондом «Защитники Отечества» с прошлого года Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии оперативно вывозит тяжелораненых с передовой. Бригады медиков организованы в формате стационарных и эвакуационных подразделений, в том числе непосредственно на линии соприкосновения, а также на базе опорных больниц в Луганске и Ростове-на-Дону.

«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии специализируется на восстановлении людей с травмами головного мозга. Поэтому был организован выезд специалистов центра на новые территории. Они доставили санавиацией сотни бойцов, которые больше месяца находились в коме, и восстановили их», – привела пример помощи по программе председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Она отметила, что лично общалась с этими бойцами, и сегодня у них есть все возможности для возвращения к полноценной жизни.

В нашем регионе помощь по программе «Возвращение» получил самарец Григорий Гуськов. После того как мобилизовали его сына, он ушел в зону СВО добровольцем. Через 2,5 месяца получил ранение в ногу на направлении Сватово-Макеевка, вскоре был контужен, но остался воевать с ребятами. В госпиталь обратился через несколько дней. У Григория был перебит нерв, нога онемела, он ничего не чувствовал. Боец вернулся в Самару, пока лежал в больнице, узнал от ребят про самарский филиал фонда «Защитники Отечества». Григорий обратился туда за помощью. Благодаря содействию фонда его положили в госпиталь Ветеранов Войн, где ему предоставили необходимое лечение, а затем отправили на реабилитацию в санаторий «Можайский». Сейчас Григорий Гуськов полностью восстановился и принимает активное участие в деятельности фонда.

Всего за время работы фонда комплекс мер по эффективной реабилитации получили более двух тысяч ветеранов.

На сегодня основная задача фонда «Защитники Отечества» – разработать единую модель комплексной реабилитации бойцов, где будут объединены все лучшие практики в данной сфере. Решению этой задачи и был посвящен форум, на его площадке специалисты продемонстрировали часть уникальных практик. Комплексный подход поможет обеспечить максимальное восстановление каждого ветерана и позволит участникам боевых действий быстрее адаптироваться и вернуться к активной профессиональной и социальной жизни.

Фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению Президента России Владимира Путина, занимается персональным сопровождением ветеранов СВО и членов их семей.