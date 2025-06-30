Самарские росгвардейцы приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

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Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Кадры» и стало одним из эффективных инструментов для обеспечения кадровой потребности Управления Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области провели собеседования с соискателями. В ходе них, росгвардейцы разъяснили требования, предъявляемые к кандидатам при поступлении на службу, а также рассказали о преимуществах и социальных гарантиях сотрудников и военнослужащих ведомства.

В том числе, стражи правопорядка провели и профориентационную работу. Росгвардейцы пообщались с подростками и молодыми людьми, рассказали им о возможности поступления в ведомственные военные вузы, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области