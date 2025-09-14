Я нашел ошибку
Выставочным автомобилем самого почтенного возраста стал малолитражный NSU-FIAT 1000, отметивший в этом году 90-летний юбилей.
«АВТОбиография»: в Самаре выставка ретроавтомобилей объединила около 60 экспонатов
Праздничное мероприятие посетили артисты коллектива Самарской области «Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд».
На праздновании юбилея Нефтегорска и Нефтегорского района выступили артисты Самарской филармонии
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу.
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
В Сербии в городе Крагуевац завершился предсезонный турнир по волейболу «Легенды Раднички».
«Нова» - победитель международного турнира по волейболу
Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов: «Нарушений не выявлено, голосование проходит прозрачно»
Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов: «Нарушений не выявлено, голосование проходит прозрачно»
на мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей
На мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей
Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса

14 сентября 2025 14:52
99
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу.

Центральная комиссия Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием подвела итоги и определила победителей. Среди них — специалист Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Наталья Гиль победила в номинации «Лучший врач общей практики» и врач Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Вера Базаева - в номинации "Лучший травматолог-ортопед".

Конкурс проходил в три этапа. Первый этап проводился на уровне медицинских организаций, которые выдвигали кандидатуры. Для проведения второго этапа были сформированы комиссии федеральных органов государственной власти и иных организаций, в ведении которые находятся медицинские организации. На третьем этапе подвели итоги в Центральной комиссии Минздрава России.

"При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу. Моя работа заключается в наблюдении за состоянием здоровья пациентов, прикрепленных к моему участку, ведении профилактической работы. Для участия в конкурсе я направила отчет, в котором изложила свою деятельность, включая наставничество над молодыми специалистами", - рассказала Наталья Гиль.

По словам врача-травматолога-ортопеда Веры Базаевой, главное — не переставать учиться и совершенствоваться ради своих пациентов.

"Такие мероприятия вдохновляют нас становиться лучше, развиваться и помогать нашим пациентам еще эффективнее", - рассказала Вера Петровна.

С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

«Участие в профессиональных конкурсах - это часть непрерывного развития медработников, возможность более глубоко проанализировать повседневную деятельность и дальше совершенствовать ее. Специалисты из Самарской области всегда достойно представляют свои работы и заслуженно занимают призовые места. Поздравляю коллег с победой в престижном конкурсе, желаю новых достижений в ежедневном труде во благо здоровья людей", - подчеркнул руководитель ведомства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

