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Самарские студенты в честь 60-летия полета Юрия Гагарина запустили модель экспериментальной ракеты

7 апреля 2021 09:25
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Самарские студенты в честь 60-летия полета Юрия Гагарина запустили модель экспериментальной ракеты

Шестого апреля, в 14:51 по местному времени в Самарской области состоялся первый запуск экспериментальной ракеты нового поколения "Capella-МЛ", созданной студентами Самарского университета им. Королёва. Запуск был посвящен предстоящему 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организаторами мероприятия выступили ракетно-космический центр “Прогресс” и Самарский университет им. Королёва.

"Экспериментальная ракета нового поколения "Capella-МЛ", разработанная и изготовленная в студенческом конструкторском бюро RocketLAV Самарского университета им. Королёва, была успешно запущена сегодня с пусковой установки на аэродроме "Бобровка" в Кинельском районе Самарской области. Запуск посвящен предстоящему 60-летию первого полета человека в космос. Согласно данным телеметрии, в ходе полета ракета достигла высоты в апогее 1750 метров. Все системы сработали штатно, с помощью парашютной системы ракета совершила мягкую посадку примерно в полутора км от места запуска", - сообщил руководитель студенческого конструкторского бюро (СКБ) Антон Полтораднев.

На аэродроме был развернут центр управления полетом, а также организована выставка, посвященная инженерным проектам и достижениям студенческих КБ Самарского университета им. Королёва. По словам Антона Полтораднева, подобная модель ракеты в России ранее никогда не запускалась. Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов. Отличительными особенностями данной ракеты, по сравнению с предыдущими летавшими образцами, являются модульная конструкция, двухэтапный выброс парашюта и наличие резервной системы спасения.

Модульность конструкции обладает хорошим заделом на будущее, так как в дальнейшем можно будет не начинать производство новой ракеты с нуля, а просто заменять модули на предназначенные под другие задачи", - отметил руководитель СКБ.

Также был полностью обновлен функционал бортовой электронной аппаратуры, предусмотрены раздельные системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации. Важным нововведением стала обновленная система мягкой посадки, обеспечивающая многоразовое использование ракеты. Длина ракеты - 170 см, масса - 10,2 кг. Проект разрабатывался студентами в течение полугода и был реализован при поддержке РКЦ "Прогресс" и института ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва.

В перспективе семейство ракет "Capella", получившее название в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего, будет включать в себя несколько модификаций. Уже сейчас в СКБ ведется разработка ракеты "Capella-М". Она предназначена для запуска в рамках проходящего во Франции ежегодного международного форума-соревнования студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C`Space.

"Многие элементы и конструктивные решения "Capella-МЛ" и ее "французской сестры" схожи, но в разных модификациях мы используем разные двигатели. Также мы учли опыт, полученный при работе над первой версией ракеты и внесли улучшения в конструкцию, поэтому, с точки зрения баллистических характеристик, "Capella-М" получится более оптимальной", - заключил Антон Полтораднев.

В дальнейших планах молодых конструкторов и инженеров - создание более мощной ракеты, способной подниматься на высоту 10 км. Об этом сообщил Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета им. Королёва.

"Предыдущие разработки студентов Самарского университета им. Королёва неоднократно удостаивались наград престижных конкурсов в России и за рубежом, в том числе Национального космического агентства Франции (CNES), а в 2019 году RocketLAV было признано лучшим студенческим конструкторским бюро России.
Вместе с нашими стратегическим партнером РКЦ “Прогресс” мы достигли соглашения о программе совместного развития студенческого инженерного творчества на базе СКБ RocketLAV. Это позволит большему числу студентов проявить свои творческие способности и воплощать самые смелые идеи через опыт реальных проектов. Тем самым будущие конструкторы приобретут уникальный опыт, навыки и компетенции, необходимые для создания и производства новых образцов передовой ракетно-космической техники.
Одним из ближайших проектов, поддержанных университетом и РКЦ “Прогресс”, станет помощь студенческому бюро в создании более мощных модификаций ракет, способных покорять высоту 10 км и выше", - рассказал Владимир Богатырев.

Генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов подчеркнул, что его предприятие заинтересовано в развитии профориентации и подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли:

“Ракетно-космический центр "Прогресс" и Самарский университет связывает долгое взаимовыгодное сотрудничество, многие успешные проекты были реализованы в связке науки и производства. Один из недавних примеров – это создание МКА "Аист-2Д", который уже около 5 лет работает на орбите и уже осуществил съёмку более 60 млн кв. км территории Земли. Это было эффективное сотрудничество в области аппаратостроения.
РКЦ "Прогресс" заинтересован в развитии профориентации и подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли. Деятельность СКБ RocketLAV – образцовый пример нашего взаимодействия с Самарским университетом им. Королёва.
В своём детстве я тоже увлекался моделированием ракет, конечно, в то время это было не на таком высоком техническом уровне, как у студенческого КБ Самарского университета. Сегодня у студентов больше технических возможностей для реализации своих идей, и мы поддерживаем талантливых молодых конструкторов RocketLAV, которые в перспективе придут работать к нам в РКЦ "Прогресс", - отметил Дмитрий Баранов.

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