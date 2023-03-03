Самарские студенты рассказали, на какую зарплату рассчитывают после окончания учебы

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Опрос проводили с 20 по 28 февраля среди 1640 россиян в возрасте 18-24 лет, в том числе и из Самарской области. Исследование показало, что планируют работать по специальности 77% респондентов после окончания учебы. Также большинство молодежи (79%) не жалеет о выборе своей профессии. При этом освоить еще одну профессию в будущем намерены 75% молодых людей.

После окончания учебы молодые люди рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей – 31%, от 40 до 60 тысяч рублей – 30%, от 60 до 80 тысяч рублей – 22%, от 80 до 100 тысяч рублей – 8%, от 100 тысяч рублей и выше – 9%.

При этом больше всего молодым людям хотелось бы иметь свой бизнес (27%), ИТ (14%), на госслужбе (10%), финансовой сфере (8%), образовательной сфере (6%), в продажах (5%), медицине (5%), в строительстве (5%), в общепите (5%), промышленности (5%), юридической сфере (3%), розничной торговле (3%), транспортной сфере (2%), в сфере услуг (1%), в маркетинге (1%).

Опрошенные молодые респонденты отмечают, что для них основной критерий выбора работы: высокий доход – 45%, карьерные перспективы – 27%, интересная работа, которая не будет угнетать и вызывать стресс – 11%, работа по специальности – 17%.